Deprem bölgelerinde ev taşıma fiyatları sabitlendi

Kahramanmaraş merkezli depremin yıktığı 11 ilde fırsatçılık peşinde olan nakliye firmaları engellendi.

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Türkiye'yi yasa boğan depremler 11 ilde 10 binden fazla binayı yerle bir etti.

Yıkılmak üzere olan ev ve iş yerlerinden eşyalarını kurtaran depremzedeler ise taşıma firmalarında yoğun talep oluşturdu.

Durumu fırsata çevirmeye çalışan nakliye firmaları ise fiyatlarını üç kat artırdı. Bu konuda birçok şikayet alan valilikler ev taşıma bedeline azami sınır getirdi.

Malatya

Buna göre Malatya’da Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri sınırları dahilinde taşıma işlemlerinin 6 bin TL, diğer ilçelerin ise 8 bin TL olduğu açıklandı.

Yine Elazığ'a taşıma ücretini 8 bin TL olarak belirleyen valilik kriz merkezi, Kayseri'ye 15 bin, Ankara'ya 20 bin TL ve İstanbul'a ise 30 bin TL fiyat belirledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilde ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.

Vali Doğan, yazılı açıklamasında, merkez Antakya ilçesi sınırları içinde ev taşıma ücretinin en fazla 5 bin lira olacağını duyurdu.

Doğan, "Antakya-Yayladağı 6 bin, Antakya-Reyhanlı 6 bin, Antakya-Arsuz 7 bin, Antakya-Erzin 8 bin lira, ev taşıma asansör bedeli 1000 lira olarak sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il içi ve il dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Yapılan düzenlemeye göre, 4+1’e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli, şehir içi asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 7 bin TL, il sınırları dahilinde ilçeler arasında asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 10 bin TL, şehirler arası asansörlü evden eve eşya taşıma işinin 7 bin TL'ye ilave olarak (25 km'yi aşan kısmı için) kilometre başına 10 TL, ayrıca bin TL varış noktası asansör bedeli ile 2 bin TL varış noktası işçilik bedeli ve bin TL şoför ücreti eklenecek.

Ayrıca, taşıma işlerinde sadece asansör kiralanması halinde 10. kata kadar asansör kiralama bedelinin bin TL üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli belirlendi. Yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, Valilik tarafından 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 9. maddesi uyarınca afet bölgesinde evden eve taşıma tarifelerinin bu şekilde uygulanacağı belirtildi.

Valilik, bunun yanında Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde etmesi yönünde ihbarlar alındığını belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını ifade eden Gül, "Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin liradır. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır." ifadelerini kullandı.