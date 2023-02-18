BIST 5.027
DOLAR 18,86
EURO 20,17
ALTIN 1.117,06
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında vefat etti.

Abone ol

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Özyazıcı bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.

Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 4 lig şampiyonluğu kazanmış, 4 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Başbakanlık Kupası ve 3 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı’yı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da sevindiren Muslera gelişmesi!
Galatasaray'da sevindiren Muslera gelişmesi!
Azerbaycanlı Server Beşirli’ye otomobil hediyesi
Azerbaycanlı Server Beşirli’ye otomobil hediyesi
Olaf Scholz'un Türkçe deprem mesajı: Dost kötü günde belli olur
Olaf Scholz'un Türkçe deprem mesajı: Dost kötü günde belli olur
Adıyaman, acısını duvarlara yazdı: 'Acıyaman'
Adıyaman, acısını duvarlara yazdı: 'Acıyaman'
Asrın felaketinde 13. Gün! Depremde acı bilanço artıyor: Can kaybı sayısı 40 bini aştı!
Asrın felaketinde 13. Gün! Depremde acı bilanço artıyor: Can kaybı sayısı 40 bini aştı!
Eşi ve iki oğlu yanında öldü 40 saat enkaz altında kaldı şimdi tek isteği var
Eşi ve iki oğlu yanında öldü 40 saat enkaz altında kaldı şimdi tek isteği var
Okan Buruk formalarını depremzedeler için bağışladı
Okan Buruk formalarını depremzedeler için bağışladı
Burgazada’da yolcu vapurunun dümeni kilitlendi panik yaşandı
Burgazada’da yolcu vapurunun dümeni kilitlendi panik yaşandı
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma!120 şüpheli tutuklandı
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma!120 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı! Öğrenciler depreme dayanıklı okullara nakledilecekler
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı! Öğrenciler depreme dayanıklı okullara nakledilecekler
Onur Bulut transferinde kriz! Kayserispor, Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti
Onur Bulut transferinde kriz! Kayserispor, Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti
Hatay'da ev taşıma ücretine azami sınır getirildi! Vali tek tek açıkladı
Hatay'da ev taşıma ücretine azami sınır getirildi! Vali tek tek açıkladı