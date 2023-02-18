Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında vefat etti.

Abone ol

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Özyazıcı bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.

Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 4 lig şampiyonluğu kazanmış, 4 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Başbakanlık Kupası ve 3 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı’yı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.