Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ilk kez anlattı: Komutan talimat verdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir komutanın depremin ilk gününde hava şartlarından dolayı havalanamayan helikopterler için verdiği talimatı anlattı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Bazı kendilerini bilmezler buradan hala siyaset devşirmenin peşinde. Hiç yüzleri kızarmadan dezenformasyon bilgilerini yayacak şekilde hala bu kadar yüzsüzleşebiliyorlar. Burada ter döken her bir kardeşimizin vebali üzerlerine olsun.

Çalışmalarımızda ümit ve umudun devam etmesi, sayı azalsa da biz son derece dikkatli davranıyoruz, son ana kadar devam ediyoruz. Bunlar da tamamlandıktan sonra bu defa yine çok dikkatli olarak kaybedilen vatandaşlarımızın olduğunu da bilerek enkazlar kaldırılacak.

Bazı iddialar var, ilk günden itibaren açıklamış olmamıza rağmen, biz Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere buradaydık. AFAD Genel Merkezi'nden çok acil bir şekilde görevlendirmeler yaptık. Bakanlarımız bölgede yerlerini aldı. TSK'nın polisimizin jandarmamızın görevinin başında olduğunu ifade etmiş olmamıza rağmen bizi savunmaya çekmek isteyenler var, biz onların seviyesine düşmeyeceğiz.

"Komutan talimat verdi: Savaştayız!"

İlk gün hava şartlarının helikopterin havalanmasına izin vermediğini açıklamıştık. Bir komutanımız 4 helikopteri sahaya sürüyor. Helikopterler gidemiyor geliyor fakat komutanımız şu talimatı veriyor: Savaştayız arkadaşlar, gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz! Bu kadar net talimat veren ve bu kadar ölümüne yardıma giden güvenlik güçlerine dil uzatan haysiyetsizlere de bunu söylemek isterim. Yüzlerce binlerce isimsiz kahramanımız var.

'Evim yuvan olsun' kampanyası

Sahada çalışan isimsiz kahramanlarımıza, ben Cumhurbaşkanımız adına da teşekkür ediyorum. Şuan çadıra olan talebin azaldığını görüyoruz. Nerede ihtiyaç olursa da gönderecek durumdayız. Konteyner çalışmaları da devam ediyor. Kurduklarımız 6 bine yaklaştı. Şu an itibarıyla toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda. 105 bini yıkılmış, yıkılacak ya da ağır hasarlı konumda. Tespiti yapılan her binanın yüzde 49 hasarsız yani içinde oturulabilir durumda. Az hasarlı bina ise yüzde 23 civarında bu binalarda ufak bir bakımla oturulabilir durumda. Bakanlığımızla koordineli halinde vatandaşlarımız evlerine dönebileceği bir durumdayız. Bir kampanya başlatıyoruz. Kullanmadıkları evleri vatandaşlarımız, depremzede ailelerinin kullanımına uygun şekilde kiralamak ya da ücretsiz olarak vermek isterlerse 'evim yuvam olsun' sitesinden başvurabilirler. Yine burada bağışçılar depremzedelerimize kira yardımında bulunabilecek. İnanıyorum ki milletimizin kardeşliği bu kampanyada da kendisini gösterecektir. Diğer çalışmalarımız yine devam ediyor.