Fenerbahçelileri yıkan iddia! Jorge Jesus gidici

İsmi sık sık Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdiği iddia edildi.

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Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile bitiren Fenerbahçe, yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile başladı.

Deneyimli çalıştırıcı, kısa sürede takımına ve Türkiye'ye adapte olurken üst üste galibiyetlerle taraftarını da memnun etmeyi başardı.

Bu sezon Süper Lig'de 45 puanla Galatasaray'ın arkasında yer alan Fenerbahçe, şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte işler yolunda giderken Brezilya'dan gelen haber, taraftarı adeta yıkan nitelikte oldu.

Geçtiğimiz ay İstanbul'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, milli takımla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

Brezilya'da Flamengo'nun başında Libertadores kazanan Jorge Jesus ile ilgili konuşan Rivaldo şu ifadeleri kullandı:

"Jorge Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var."

Takımın başında u20 antrenörü olacak

Öte yandan Rivaldo, Brezilya U20 Takımı'nın teknik direktörü Ramon Menezes'in Mart ayında Fas ile oynanacak hazırlık maçında milli takımın başında olmasının şimdilik en iyi çözüm olduğunu savundu.

Rivaldo'nun bu sözlerinin ardından 68 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.

"Harika bir teknik direktör"

Ocak ayında İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Rivaldo, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adamla fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın."

Brezilya basını '2 seçenek var' dedi

Brezilya basınından UOL Esporte, Jorge Jesus'un sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiğini yazdı.

Portekizli çalıştırıcının Türkiye'den ayrıldıktan sonra ise Flamengo ya da Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini yazdı.

Bu sezon Fenerbahçe'nin başında 35 resmi maça çıkan Jorge Jesus, 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Portekizli çalıştırıcı, 2.17 puan ortalaması tutturdu.