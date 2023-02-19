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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı! Riskli yapıları taramamıza izin verin

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı! Riskli yapıları taramamıza izin verin

İSTANBUL'da 90 bin konutun depremde çok ağır hasar alacağını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara, "Bu hayat meselesi başka bir şey değil. Riskli yapıları taramamıza izin verin" çağrısı yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullulara, "Riskli yapıları taramamıza izin verin." çağrısını yaptı. 

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hayat meselesi başka bir şey değil. İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız." ifadesini kullandı. 

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