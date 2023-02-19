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Çin, arama kurtarma görüntüleri için uydu gönderdi! Depreminin yarattığı yıkımı gözler önüne serdi!

Çin, arama kurtarma görüntüleri için uydu gönderdi! Depreminin yarattığı yıkımı gözler önüne serdi!

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem 10 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Çin'in gönderdiği uydulardan çekilen görüntüler ise durumun vehametini ve yıkımın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Türkiye, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kentte yıkıma neden olan depremin yarattığı yıkıntının büyüklüğü Çin’in gönderdiği uydulardan gelen görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. Çin merkezli sektöre medya kuruluşu China Space News, Çin’in Türkiye’deki arama-kurtarma çalışmalarının daha iyi analiz edilmesi için uydular gönderdiğini duyurarak bu uydulardan elde edilen görüntüleri paylaştı.

Sentetik görüntüleme uyduları Türkiye'de

Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için sentetik görüntüleme radar sistemini kullanan Çinli bilim insanlarının L-SAR 01A ve L-SAR 01B isimli iki uydudan veri aldığını duyurdu. Bilim insanları bu uyduların genelde ormanlaştırma, haritalanma ve doğal afetleri engellemek için kullanıldığını da aktardı.

Görüntüler Türk yetkililerle de paylaşıldı

Mikrodalga görüntüleme radar sistemine sahip olan bu cihazların yüzeyin yüksek çözünürlüklü mikrodalga görüntülerini çekebildiği de belirtildi. 10 Şubat’ta onlarca yüksek çözünürlüklü görüntü çekildiği ve bu bilgilerin Türk yetkililerin yanı sıra bölgedeki Çinli arama-kurtarma ekipleriyle de paylaşıldığı aktarıldı. Bu sayede arama-kurtarma çalışmalarında yardımcı olunduğu da belirtildi.

Çin medyasında yer alan haberlerde Çin’deki birçok akademik kuruluşun da verileri analiz ederek yardım çalışmalarına katkı sağlamaya çalıştığı belirtildi.

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