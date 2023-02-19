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Kırmızı bültenle aranıyordu! Belçika'daki Narkos da Türkiye'de çıktı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Belçika'daki Narkos da Türkiye'de çıktı

'Kara' ve 'Narkos' lakaplarıyla tanınan Fas kökenli uyuşturucu ağının liderlerinden biri olduğu belirtilen Abdelilah El M. Türkiye'de yakalandı.

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Kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderleri Türkiye'de yakalanmaya devam ediyor. Özellikle uyuşturucu baronlarının yakalandığı ülkemizde bu kez arananlar listesinin başında olan bir isim gözaltına alındı.

Suç örgütleri arasında ‘Kara’ ve ‘Narkos’ lakaplarıyla tanınan Fas kökenli uyuşturucu baronu Abdelilah El M., bir süredir yaşadığı Türkiye’de kayak tatilinden dönerken, seyahat belgesindeki eksiklik gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Belçika makamları, Türkiye’den El M.’nin iadesini istedi. Ancak Belçika medyası, Türkiye’nin, Sabancı suikastı sanığı Fehriye Erdal kararı nedeniyle, iadeyi engelleyebileceğini yazıyor.

Türk polisi tarafından durduruldu

Belçika medyasına göre, Güney Amerika merkezli kokain ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olarak görülen 38 yaşındaki Abdelilah El M., cep telefonuyla görüntülü arama yaptığı sırada Türk polisi tarafından durduruldu.

Belçikalı uyuşturucu zanlısı, ikamet durumu ve eksik belge nedeniyle ‘Madonna’ lakaplı kuzeni Karim El M. ile birlikte gözaltına alındı.

Arananlar listesinin başında

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Abdelilah El M.’nin gözaltına alınmasını, “Arananlar listemizin başındaki biri, Türkiye’de gerçekten tutuklandı” sözleriyle doğruladı.

Belçika, İstanbul’daki bir geçici gözaltı merkezinde tutulan El M.‘nin iadesini istedi. Abdelilah El M., uyuşturucu çetesi lideri olduğu gerekçesiyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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