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ESK'den depremzedelere 90 ton et ve 7 ton süt ürünü desteği

ESK'den depremzedelere 90 ton et ve 7 ton süt ürünü desteği

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) depremzedelere ulaştırdığı et ürünü miktarı 90 tona ulaştı. Bölgeye 7 ton da süt ve süt ürünü gönderildi. Kurumun bölgedeki yetiştiricilere desteği de sürüyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Et ve Süt Kurumu'nun depremden etkilenen üreticilerin taleplerini karşıladığı belirtildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre sahipsiz ya da bakım imkanı olmayan hayvanlar yerinden teslim alınıyor, bölgedeki üreticiler için de özel fiyat politikası uygulanıyor.

15 ton da sevkiyata hazır 

Ayrıca bölgedeki yetiştiricilerin çiğ süt alım talepleri de yerine getiriliyor. Böylece yaklaşık 5 bin 350 ton süt toplanarak üretime kazandırıldı.

Afetzedeler için bugüne kadar 90 ton et ürünü ile 7 ton süt ve süt ürünü bölgeye gönderildi. 15 ton et ürünü de sevkiyata hazır hale getirildi.

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