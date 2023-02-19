Bergüzar Korel paylaştı günlerdir çadır arıyor! AFAD hâlâ götürmedi çünkü...

Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem bölgede seferberlik devam ederken oyuncu Bergüzar Korel de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda depremzedeler için günlerdir çadır aradığını söyledi.

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Oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında "Maalesef hâlâ aynı ilanı paylaşmaya devam ediyorum çünkü hâlâ çadır yok. AFAD hâlâ götürmedi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce bina yıkıldı. 40 binden fazla canımızı kaybettik.

Bölgede seferberlik devam ederken oyuncu Bergüzar Korel de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda depremzedeler için günlerdir çadır aradığını söyledi.

“Maalesef hâlâ aynı ilanı paylaşmaya devam ediyorum"

Korel, “Maalesef hâlâ aynı ilanı paylaşmaya devam ediyorum çünkü hâlâ çadır yok. AFAD hâlâ götürmedi çünkü muhtara başvuru lazımmış, muhtar vefat etmiş, azayı da bulamıyorlar tabii ki kayıplarının peşindedir. Ne yapacağız? Bekleyelim çocuklar zatürre mi olsun?” ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile Ahbap Derneği’ne 400 bin lira bağışta bulunmuştu.