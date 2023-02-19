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AFAD'dan son dakika açıklama! Her 3-4 dakikada bir derem oluyor! 6'dan büyük artçılar olacak!

AFAD'dan son dakika açıklama! Her 3-4 dakikada bir derem oluyor! 6'dan büyük artçılar olacak!

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar,  “Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor” dedi.

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AFAD'dan derem bölgesindeki vatandaşlara yeni uyarı geldi. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar,  “Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.” açıklamasını yaptı. Tatar şu ifadeleri kullandı:

- Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var.

- 7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 12'dir. 7.6'lık ikinci depremin şiddeti de 10 şiddetine karşılık gelmektedir.

- Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı kolunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılan segmentlerin yanı sıra Malatya Doğanşehir'de 25 kilometrelik hat boyunca kırılmalar meydana geldiğini biliyoruz.

- Sahada ölçülen en yüksek yer değiştirme miktarı 3 metre. Yer kabuğu yüzeyde yaklaşık 7.3 metre yer değiştirmeye maruz kalıyor. 30 katrilyon jul enerji açığa çıkmış durumda.

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