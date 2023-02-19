Bu bebeğin ailesi aranıyor! Ağır hasarlı hastaneden çıkarıldı 'Hatay 15 kadı verildi!

Depremden etkilenen Hatay Devlet Hastanesindeki hastalar ise çevre illere nakil edildi. Bu hastalardan bir tanesi ise serebral palsi ve epilepsi hastası olan, ayrıca solunum sıkıntısı yaşayan kimliksiz bir bebek. Gönüllülerin refakat ettiği, 13 aylık olan ve 'Hatay 15' ismiyle kaydı bulunan bebeğin ailesi aranıyor.