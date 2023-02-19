Bu bebeğin ailesi aranıyor! Ağır hasarlı hastaneden çıkarıldı 'Hatay 15 kadı verildi!
KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde Hatay Devlet Hastanesi de ağır hasar gördü. Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi görürken ağır hasarlı binadan çıkarılıp Mersin Şehir Hastanesine sevk edilen serebral palsi ve epilepsi hastası, 'Hatay 15' ismiyle kayıtlı bebeğin ailesi aranıyor.
6 Şubat 2023 günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan iki büyük depremde 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Bazı hastaneler tamamen çökerken bazı hastaneler de ağır hasar aldı. Hatay'da iki devlet hastanesi yıkılırken, Hatay Devlet Hastanesi ise ağır hasar aldı.
Depremden etkilenen Hatay Devlet Hastanesindeki hastalar ise çevre illere nakil edildi. Bu hastalardan bir tanesi ise serebral palsi ve epilepsi hastası olan, ayrıca solunum sıkıntısı yaşayan kimliksiz bir bebek. Gönüllülerin refakat ettiği, 13 aylık olan ve 'Hatay 15' ismiyle kaydı bulunan bebeğin ailesi aranıyor.
13 aylık bebeği 'Hatay 15' kodu verildi
Bebeğin tedavisi hakkında bilgi veren Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzman Doktoru Aslıhan Zararsız, hastanın depremin 2. gününde Hatay Devlet Hastanesinden genel durumu kötü bir şekilde, solunum sıkıntısı nedeniyle sevk edildiğini kaydetti. 13 aylık olan ve hastaneye yatışının 11. gününde olan kimliksiz bebeğin 'Hatay 15' ismiyle kaydının bulunduğunu belirten Zararsız şunları söyledi:
Serablal palsi epilepsi teşhisi var
"Herhangi bir refakatçisi yok. Annesi, babası ya da herhangi bir erişkin yanında yoktu. Mersin Şehir Hastanesinde biz Çocuk Sağlığı Uzmanı olarak serablal palsi epilepsi tanısıyla takipli hastamız depremzede olarak tedavisini sürdürmekteyiz. Hastamıza gönüllü olarak refakatçilik edilmekte."