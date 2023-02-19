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8 aylık Ömer mucizesi! 5 kişilik aileden sadece o kurtuldu, ölen annesi ise mucizesiyle doktorları şaşırtmış

8 aylık Ömer mucizesi! 5 kişilik aileden sadece o kurtuldu, ölen annesi ise mucizesiyle doktorları şaşırtmış

HATAY'da depremde 3 katlı binanın çökmesiyle 5 kişilik aile hayatını kaybederken, sadece 8 aylık Ömer Adnan hayatta kaldı. Annenin 10 yıl önce kanser nedeniyle doktorların 3 ay ömür biçmesine rağmen kurtularak Ömer bebeği dünyaya getirdiği öğrenildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından Hatay’ın Alaattin köyünde 3 katlı bir bina çökerek, 5 kişilik aile göçük altında kaldı. 72 saatin ardından köye gelen gönüllüler, enkaz altından sesler duymaları üzerine çalışma başlattı.

Uzun süren kurtarma çalışmaların ardından 8 aylık Ömer Adnan bebek enkaz altından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Ancak devam eden çalışmaların ardından anne, baba ve bebeğin kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Depremde ölen annenin 10 yıl önce kanser nedeniyle doktorların 3 ay ömür biçmesine rağmen hastalığı atlattığı öğrenilirken, 72 saat sonra enkaz altından bebeği kurtaran gönüllüler ise tekrar köye gelerek Ömer Adnan’la buluştu.

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Recep Karakaya, “Depremin 3. gününde ihbar üzerine buraya ulaştık. 10 saatlik çalışmanın ardından bebeğimize ulaştık. Kurtarma çalışmaları süresince bebeğimizle sürekli iletişim halinde kaldık. Beşiğinde bulunan yavrumuzu kurtararak, sağlık ekibine teslim ettik. Ancak anne, baba ve kardeşlerinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Kader böyle bir şey, annesi 10 yıl boyunca kanserle mücadele etmiş. Doktorlar kullandıkları ilaçlardan dolayı 'Anne olamazsın' demişler. En son gittiğinde de 3 aylık ömür biçmişler ancak hem hayatına devam etmiş hem de Ömer Adnan bebeği dünyaya getirmiş. Bu saatten sonra amcaları Ömer Adnan bebeğimize sahip çıkacak, ona bakacaklar. Biz de tekrar bebeğimizle buluşup, onun sağlık durumunu görmek istedik. Gayet iyi durumda” diye konuştu.

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