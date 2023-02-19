Sibirya soğukları vuracak! Kar için İstanbul'a tarih verildi, Meteoroloji uzmanından '1987 kışı' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu. Sinop, Karabük, Giresun ve birçok şehirde kar bekleniyor! Öte yandan İstanbul'u ilerleyen günlerde 'Sibirya soğukları' vuracak. İstanbul'da yeniden kar yağışının görülebileceği tarih açıklandı. Kar kahininin '1987 kışı' uyarısı dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 19 Şubat günü hava durumu raporunda bazı şehirlere kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan İstanbul'da pazar günü güneşli bir hava hakimken Sibirya'dan gelecek soğuk hava dalgası karı da beraberinde getirecek! Uzmanlar kritik tarihi açıkladı. Kerem Ökten'in 1987 kışı uyarısı dikkat çekti. İşte hava durumuna dair güncel haberler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ve Kastamonu, Sinop, Karabük, Giresun, Ordu, Kayser, Tokat, Erzurum, Sivas, Kars, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Çığ riski var: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
Orhan Şen yarına dikkat çekti
Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuyla ilgili değerlendirmeleri paylaşarak, "Doğu Karadeniz'in kıyısı yağmur iç kesim kar. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklık batı ve iç kesimlerde 2-4 C artıyor.