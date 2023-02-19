Sibirya soğukları vuracak! Kar için İstanbul'a tarih verildi, Meteoroloji uzmanından '1987 kışı' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ve Kastamonu, Sinop, Karabük, Giresun, Ordu, Kayser, Tokat, Erzurum, Sivas, Kars, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.