AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama! EYT aylıkları 1 Mart'a yetişecek mi?

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar yasa tasarısı Meclis'te oylanmayı beklerken, Meclisin açılışı bir kez daha ertelendi. Meclis'in deprem tatili 28 Şubat'a kadar uzatıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT 1 yıl sonraya ertelenecek iddiaları için konuştu...

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin 10 ilde yıkıma neden olmasının ardından Meclis çalışmaları tatile girmişti. 21 Şubat'ta tekrar açılacak olan Meclis'te tatil 28 Şubat'a kadar uzatıldı. İlk emekli aylıklarını Mart ayında almayı bekleyen milyonlarca EYT'li, Genel Kurul'da görüşülüp yasalaşmayan EYT Yasası için endişe etmeye başladı. EYT yasasının 1 yıl erteleneceği iddiaları gündeme gelirken, AK Parti YKY toplantısında EYT'nin ertelenmesinin teklif edildiği ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buna karşı çıktığı belirtiliyor. EYT'lileri rahatlatan açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'an geldi.

AK Parti'den yeni açıklama geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.

EYT Yasası ne oldu?

EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu. Türkiye 6 Şubat tarihine depreme uyandı. 10 ilde 13 milyonu aşkın kişiyi etkileyen 2 büyük deprem sonrası devlet ve millet seferber olarak yaraları sarmak için büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verildi. AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak.

EYT'li ilk emekli aylığını ne zaman alacak?

Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak. EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinden Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Erdoğın'ın parti yönetiminin "EYT'yi bir yıl erteleyelim" teklifini reddetmesi üzerine EYT'lilerin ilk aylıklarını Mart ayı içerisinde almalarıyla ilgili beklenti tekrar arttı.