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Malatya'da korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu

Malatya'da korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 şiddetinde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.

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AFAD'ın açıkladığı verilere göre; merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 15:04'te 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 şiddetinde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.

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Saat 15.04'te meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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