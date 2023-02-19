Malatya'da korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 şiddetinde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.Abone ol
AFAD'ın açıkladığı verilere göre; merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 15:04'te 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 şiddetinde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.
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Saat 15.04'te meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.