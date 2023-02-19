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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Hatay'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Hatay'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

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Deprem bölgesinden son bilgileri aktaran CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hatay'da incelemelerde bulunacağını belirtti.

Ziyaretin yarın öğle saatinde gerçekleştirileceğini söyleyen Fulya Öztürk, iki liderin depremzedelerle bir araya geleceğini aktardı.

Öztürk, MHP lideri Bahçeli'nin, Hatay ziyaretinin ardından memleketi Osmaniye'yi ziyaret edeceğini de söyledi.

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