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İstanbul'daki riskli ilçeleri göstererek tek tek uyardı! Prof. Taymaz depremin şiddetini de açıkladı

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İstanbul'daki riskli ilçeleri göstererek tek tek uyardı! Prof. Taymaz depremin şiddetini de açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası 85 milyon yardım toplamak ve ulaştırmak için seferber olurken, bir yandan da gözler olası büyük Marmara depremine çevrildi.

İstanbul'daki riskli ilçeleri göstererek tek tek uyardı! Prof. Taymaz depremin şiddetini de açıkladı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, uzmanlar olası büyük Marmara depremi için uyarılarını sürdürüyor. Bölgede beklenen depremin büyüklüğüyle ilgili tahminde bulunan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, İstanbul'un riskli ilçelerini tek tek açıkladı. 

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İstanbul'daki riskli ilçeleri göstererek tek tek uyardı! Prof. Taymaz depremin şiddetini de açıkladı

İşte İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü ve riskli olan yerler....

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İstanbul'daki riskli ilçeleri göstererek tek tek uyardı! Prof. Taymaz depremin şiddetini de açıkladı

Deprem ülkesi olduğumuzun her fırsatta altını çizen uzmanlar, nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek olası Marmara depreminde İstanbul'da yaşanacaklardan endişeleniyor.

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İstanbul'daki riskli ilçeleri göstererek tek tek uyardı! Prof. Taymaz depremin şiddetini de açıkladı

Tüm Türkiye'nin risk altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Show Haber deprem özel yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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