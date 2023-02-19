Kaçış planı suya düştü! Huzur Apartmanı'nın müteahhidi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Adıyaman Gölbaşı'nda yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray V. İstanbul Havalimanı'nda İsviçre’ye kaçmak isterken gözaltına alındı.

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Asrın felaketinin ardından yıkılan binaların müteahhitleriyle ilgili gözaltı çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Gölbaşı ilçesinde onlarca kişinin ölümüne neden olan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi olduğu öğrenilen Yıldıray V. İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre'ye gitmek isterken gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.