Bakan Kurum duyurdu: 927 bin binanın incelemesi tamamlandı, 118 bin bina "acil yıkılacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Kurum, bölgede 927 bin binanın incelemesinin tamamlandığını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu aktardı.

Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını bildirdi.

Bakan Kurum, "11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz" dedi.

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