Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan deprem sonrası flaş kararlar! Emekli maaşı, işsizlik ödemesi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu. Bu kapsamda kronik hastalığı olanlar raporlu ilaçlarını reçetesiz alabilecek ayrıca SGK’ya verilmesi gereken tüm bilgi, belge ve beyannameler de ertelendi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu.Bakanlık, afet bölgeleri için uygulamaya koyduğu tedbirleri şu şekilde sıraladı:

-Kronik Hastalığı Olanlar Raporlu ilaçlarını reçetesiz alabilecek

- SGK’ya verilmesi gereken tüm bilgi, belge ve beyannameler ertelendi

- SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ödeme tarihleri öne çekildi

Bakanlık, SSK sigortalıları ve hak sahiplerinin gelir ve ödemelerini 17, 18, 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için 14 Şubat, 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için 15 Şubat, 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için de 16 Şubat tarihlerinde olacak şekilde öne çekti. Bağ-Kur sigortalıları ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları ise 25 ve 26 Şubat tarihlerinde ödenecek olanlar için 16 Şubat’ta, 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için 17 Şubat’ta ödendi.

Yaşanan doğal afet sonrası çalışmalar kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için kontrol muayenesine tabi olanlardan kontrol muayene tarihleri 1 Şubat ile 31 Ağustos olanların kontrol muayene tarihleri 31 Ağustos 2023 olarak kabul edildi.

- Kısa çalışma uygulaması devreye alındı

- İşsizlik sigortası ödemeleri öne çekildi



Depremden etkilenen illerde İşsizlik Sigortası ödemelerinin öne çekilmesine ilişkin çalışma tamamlanarak Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat’ta yapıldı. Mart ayı ödemeleri 21 Mart’ta ve Nisan ayı ödemeleri ise 19 Nisan’da yapılacak. Aynı şekilde bölgede Yarım Çalışma ödemelerinin de öne çekilmesine ilişkin çalışmalar bu ödemelerin de aynı tarihlerde gerçekleştirilmesine imkân verecek şekilde tamamlandı.

- Depremin etkilediği illerdeki vatandaşların prim borçları ertelendi

- Ödeme Süresi Dolmuş Mevcut Prim Borçları 31 Ağustos’a Ertelendi



Bakanlık, deprem sonrası çalışmalar kapsamında Bağ-Kur sigortalıları için 6 Şubat’tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçlarını gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar erteledi. 6 Şubat’tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primleri gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış afet kapsamındaki iller için 6 Şubat itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş sigortalıların ödeme vadesi 6 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödeme imkanı sağlandı.