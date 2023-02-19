BIST 5.027
DOLAR 18,86
EURO 20,17
ALTIN 1.117,06

Malatya’da deprem sonrası korkunç manzara: Dağ ikiye bölündü, derin yarıklar oluştu!

|
Malatya’da deprem sonrası korkunç manzara: Dağ ikiye bölündü, derin yarıklar oluştu!

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir dağda derin yarıklar oluştuğu görüldü.

Malatya’da deprem sonrası korkunç manzara: Dağ ikiye bölündü, derin yarıklar oluştu!

Malatya’da Kahramanmaraşlı 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Akçadağ’da çok sayıda ev ile bina yıkılırken, Aktepe Mahallesi’nde bulunan ve halk arasında “Geyik Kayası’ olarak bilinen dağ ise iki ayrıldı. 

15
Malatya’da deprem sonrası korkunç manzara: Dağ ikiye bölündü, derin yarıklar oluştu!

 Metrelerce genişlik ve derinliğin oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

25
Malatya’da deprem sonrası korkunç manzara: Dağ ikiye bölündü, derin yarıklar oluştu!

Daha önce bezer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, “Yıkılan evlerimizin arkasında bulunan çatlakları takip ederek dağlık bölgeye kadar çıktık. Yaklaşık üç kilometrelik bir alanda dağ adeta ikiye bölünmüş durumda” diye konuştu

35
Malatya’da deprem sonrası korkunç manzara: Dağ ikiye bölündü, derin yarıklar oluştu!
45