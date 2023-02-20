BIST 5.027
DOLAR 18,86
EURO 20,17
ALTIN 1.118,92
HABER /  GÜNCEL

ABD Türkiye'ye deprem yardımını artırdı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken duyurdu

ABD Türkiye'ye deprem yardımını artırdı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yapılan insani yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.

Abone ol

Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu zamana kadar yapılan 85 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 100 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını duyurdu.

Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu zamana kadar yapılan 85 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 100 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını duyurdu.

"Amerikan şirketleri, toplulukları ve bireyleri de cömertçe yardım ediyor. Acil yardım sağlamak amacıyla yorulmadan çalışan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ekiplerine teşekkür ederiz" açıklamasında bulunan Blinken, ABD'nin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açıkladığı insani yardım miktarının 185 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Antony Blinken, "ABD, Türk ve Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir." dedi. USAID'den daha önce yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye, 85 milyon dolarlık yardım yapılacağı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'den şok seçim iddiası! Deprem yardımları seçim için kaynak olacak
İYİ Parti'den şok seçim iddiası! Deprem yardımları seçim için kaynak olacak
Malatya'da deprem sonrası boşaltılan bina çöktü
Malatya'da deprem sonrası boşaltılan bina çöktü
Yarıyıl tatili bitti! İstanbul’da yoğun trafik
Yarıyıl tatili bitti! İstanbul’da yoğun trafik
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! SMS'i görünce şoke oldu
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! SMS'i görünce şoke oldu
Elazığ'da peş peşe korkutan depremler! AFAD açıkladı
Elazığ'da peş peşe korkutan depremler! AFAD açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan deprem sonrası flaş kararlar! Emekli maaşı, işsizlik ödemesi...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan deprem sonrası flaş kararlar! Emekli maaşı, işsizlik ödemesi...
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ürküten deprem açıklaması
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ürküten deprem açıklaması
Enkaz alanında ölü bulundu! Kepçe operatörü gözaltında
Enkaz alanında ölü bulundu! Kepçe operatörü gözaltında
Eğitime kar engeli! Valilik tatil kararını duyurdu
Eğitime kar engeli! Valilik tatil kararını duyurdu
Ünlü deprem bilimciden korkutan 'İstanbul depremi' açıklaması: Marmara'da tsunamiler olacak!
Ünlü deprem bilimciden korkutan 'İstanbul depremi' açıklaması: Marmara'da tsunamiler olacak!
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş istifa iddialarını yalanladı! "Ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz”
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş istifa iddialarını yalanladı! "Ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz”
Bakan Kurum duyurdu: 927 bin binanın incelemesi tamamlandı, 118 bin bina "acil yıkılacak"
Bakan Kurum duyurdu: 927 bin binanın incelemesi tamamlandı, 118 bin bina "acil yıkılacak"