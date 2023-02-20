Bülent Arınç 'seçimler ertelensin' dedi Ahmet Hakan duyurdu: Gelen haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyleyerek gündem olan Bülent Arınç üzerinden altılı masa hükümete tepki gösterdi. Ahmet Hakan, seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili kaleme aldığı yazısında "Oysa gelen haberlere göre... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bırakın seçimin 18 Haziran’a ertelenmesini, 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyormuş." ifadelerine yer verdi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyleyen Bülent Arınç gündem oldu.

AK Parti'den destek gelmeyen Arınç'ın açıklamalarına karşın altılı masa, seçimlerin ertelenmemesini isteyerek hükümete sert eleştiriler yöneltti.

Bülent Arınç'ın açıklamalarını değerlendiren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını istediğine dair duyumu paylaştı.

"Bırakın seçimin 18 Haziran’a ertelenmesini, 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyormuş"

Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısının "Bülent Arınç'ın gazına geldiler" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Altılı masa liderleri, Bülent Arınç’ın çağrısını fazla ciddiye alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şöyle düşündüğünü sandılar: 'Deprem oldu. Seçime gidersek kaybederiz. Ben ne yapıp edip seçimi ertelemeliyim. Bunun yollarını aramalıyım.' Erdoğan’ı böyle okudukları için daha enkaz altında canlar kurtarılırken kendilerini ortaya atıp şöyle haykırdılar:

'Seçim asla ertelenmemeli. Seçimin ertelenmesine asla izin vermeyiz.' Oysa gelen haberlere göre... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bırakın seçimin 18 Haziran’a ertelenmesini, 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyormuş. İster misiniz muhalefet, 'Erdoğan böyle istiyorsa biz tersini istemeliyiz' diyerek... 'Seçim ertelenmeli' demeye başlasın?"