BIST 5.055
DOLAR 18,87
EURO 20,20
ALTIN 1.119,37
HABER /  MEDYA

Bülent Arınç 'seçimler ertelensin' dedi Ahmet Hakan duyurdu: Gelen haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Bülent Arınç 'seçimler ertelensin' dedi Ahmet Hakan duyurdu: Gelen haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyleyerek gündem olan Bülent Arınç üzerinden altılı masa hükümete tepki gösterdi. Ahmet Hakan, seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili kaleme aldığı yazısında "Oysa gelen haberlere göre... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bırakın seçimin 18 Haziran’a ertelenmesini, 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyormuş." ifadelerine yer verdi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyleyen Bülent Arınç gündem oldu.

AK Parti'den destek gelmeyen Arınç'ın açıklamalarına karşın altılı masa, seçimlerin ertelenmemesini isteyerek hükümete sert eleştiriler yöneltti.

Bülent Arınç'ın açıklamalarını değerlendiren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını istediğine dair duyumu paylaştı.

"Bırakın seçimin 18 Haziran’a ertelenmesini, 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyormuş"

Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısının "Bülent Arınç'ın gazına geldiler" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Altılı masa liderleri, Bülent Arınç’ın çağrısını fazla ciddiye alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şöyle düşündüğünü sandılar: 'Deprem oldu. Seçime gidersek kaybederiz. Ben ne yapıp edip seçimi ertelemeliyim. Bunun yollarını aramalıyım.' Erdoğan’ı böyle okudukları için daha enkaz altında canlar kurtarılırken kendilerini ortaya atıp şöyle haykırdılar:

'Seçim asla ertelenmemeli. Seçimin ertelenmesine asla izin vermeyiz.' Oysa gelen haberlere göre... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bırakın seçimin 18 Haziran’a ertelenmesini, 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyormuş. İster misiniz muhalefet, 'Erdoğan böyle istiyorsa biz tersini istemeliyiz' diyerek... 'Seçim ertelenmeli' demeye başlasın?"

İlgili Haberler
Bülent Arınç seçimler icin '3 seçenek masada' dedi pişman olurlar kaos çıkar iddiası
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Depremde ölen Hatayshorlu Christian Atsu'nun son maçta son saniyede attığı gol sonu oldu
Foto Galeri Depremde ölen Hatayshorlu Christian Atsu'nun son maçta son saniyede attığı gol sonu oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
NATO depremzedeler için Türkiye'ye konteyner gönderiyor
NATO depremzedeler için Türkiye'ye konteyner gönderiyor
Eşya için canını hiçe saydı depremzede vatandaşın yaptığı pes dedirtti
Eşya için canını hiçe saydı depremzede vatandaşın yaptığı pes dedirtti
Tüketiciler Birliği deprem sonrası uyardı! Hemen şikayet edin
Tüketiciler Birliği deprem sonrası uyardı! Hemen şikayet edin
Haluk Levent'e bundan sonra düşen görev! Nedim Şener 'boynumun borcu' deyip açıkladı
Haluk Levent'e bundan sonra düşen görev! Nedim Şener 'boynumun borcu' deyip açıkladı
Hatay'da 700 yıllık kilise depremde yıkıldı papaz yetkililere bu çağrıyı yaptı
Hatay'da 700 yıllık kilise depremde yıkıldı papaz yetkililere bu çağrıyı yaptı
Depremin son gelişmeleri dünyada manşet! İngiliz gazete: Her 2 kişiden 1'i bu kentte öldü
Depremin son gelişmeleri dünyada manşet! İngiliz gazete: Her 2 kişiden 1'i bu kentte öldü
Asker deprem gününde kışladan geç mi çıktı Bakan Hulusi Akar cevap verdi
Asker deprem gününde kışladan geç mi çıktı Bakan Hulusi Akar cevap verdi
Valilik duyurdu! Bugün yapılacak isimler tek tek paylaşıldı
Valilik duyurdu! Bugün yapılacak isimler tek tek paylaşıldı
Deprem bölgesinde şeytani plan deşifre oldu! İstihbarat alındı...
Deprem bölgesinde şeytani plan deşifre oldu! İstihbarat alındı...
ABD Türkiye'ye deprem yardımını artırdı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken duyurdu
ABD Türkiye'ye deprem yardımını artırdı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken duyurdu
İYİ Parti'den şok seçim iddiası! Deprem yardımları seçim için kaynak olacak
İYİ Parti'den şok seçim iddiası! Deprem yardımları seçim için kaynak olacak
Malatya'da deprem sonrası boşaltılan bina çöktü
Malatya'da deprem sonrası boşaltılan bina çöktü