Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'li Blinken'a: Ölümcül bir hata olduğunu söylüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın toplantısı düzenledi. Bakanlar iki ülke arasındaki gelişmeleri değerlendirirken, F-16 ve F-35 sürecine değinildi. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye verdiği destekle ilgili gelen soru sonrası Blinken'ın yüzüne karşı "ölümcül bir hata olduğunu söylüyoruz" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesinin ardından bugün Ankara'da temaslarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan açıklamalarında Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yer verdi. Bakan Çavuşoğlu, F-35 süreciyle ilgili de konuştu.

Blinken, "Biden yönetimi F-16’ların hem yükseltilmesi hem de yenilenmesi konusunda Türkiye’yi desteklemektedir. NATO müttefiki ve dost müttefik olarak ulusal çıkarlarımız ve ittifakın çıkarları konusunda Türkiye’nin en yüksek standartlarda faaliyet göstermesi çok önemli" dedi.

"İki ülkenin de yararına"

Bakan Çavuşoğlu ise, "ABD yönetimi F-16 talebimize güçlü destek veriyor. Kongre'de her zaman zorluklar çıkabiliyor, bu sürecin engellenmemesi gerekiyor. Kongrenin engelleyici değil destekleyici rol üstlenmesini bekliyoruz. F-16 sürecinin süratle tamamlanması her iki ülkenin yararına." diye konuştu.

"F-16 talebi Kongre'ye ne zaman bildirilecek?" sorusuna cevap veren Blinken, "Ulusal çıkarlarımız ve ittifakın çıkarları konusunda Türkiye'nin en yüksek standartlarda hizmet etmesini istiyoruz. Şu anda bir yönetim olarak F-16 çalışmalarımız devam ediyor. Ancak şu an için net bir şey söyleyemem" dedi.

"Şartlı satışa sıcak bakmayız"

Çavuşoğlu ise "Kongre'de bazı senatörlerin yazdığı mektuptan haberdarız. Biz bir taraftan çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda ABD yönetimi de kararlı duruşuna devam ederse bunu aşabileceğimize inanıyoruz. NATO meselesiyle F-16 meselesini yan yana getirerek şart koşmak doğru olmaz. Çünkü ikisi de farklı dinamikleri olan şeyler. Bu konuda Türkiye ve ABD yönetimi olarak ortak duruş sergilemek son derece önemlidir. Şartlı satışa sıcak bakamayız" sözlerine yer verdi.

"En doğal hakkımız bir an önce..."

Çavuşoğlu, "F-35 konusuna gelince Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir rakam var. Bu nedenle bu paranın iadesini beklemek en doğal hakkımız. Bir an önce bunun neticeye ulaşmasında fayda var" sözlerine yer verdi.

F-16 meselesiyle ilgili ABD'nin ne beklediğini soran başka bir soruya ise Bakan Çavuşoğlu, "Zor zamanda gösterilen dayanışma her zaman ilişkilere olumlu bir etki sağlar. ABD ile olan fikir ayrılıklarımız belli." dedi.

ABD'nin YPG'ye verdiği destek

ABD'nin YPG'ye verdiği destekle ilgili soruya Blinken, "Biz Türkiye'nin güney sınırı ile ilgili olarak güvenlik sorunlarını anlıyoruz. Umarım onlar da bizim DEAŞ ile ilgili endişelerimizi anlıyordur." cevabını verdi.

Aynı soruya Çavuşoğlu'nun cevabı ise "Biz başka bir terör örgütüne karşı herhangi bir terör örgütü ile işbirliği yapmanın yanlış olduğunu her zaman söylüyoruz. Ölümcül bir hata olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden DEAŞ ile mücadelede YPG'nin desteklenmesini doğru bulmuyoruz." oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı

Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Savaşın başlamasından bu yana Türkiye net bir tutum sergilemekte. Hiçbir savaş gemisinin boğazdan geçmesine izin vermedik. BM tarafından alınan kararlara uyuyoruz. Biz ABD ve AB yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmesine, baypas edilmesine izin vermeyeceğimizi söylüyoruz, izin de vermiyoruz. Savunma sanayiinde kullanılacak ürünlerin bizim tarafımızdan Rusya'ya ihraç edildiği de doğru değil." sözlerine yer verdi.