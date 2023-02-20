Blinken'den Türkiye açıklaması: Kalbimiz ve yardımlarımız Türkiye ile birlikte

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NTV'de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. Blinken, "Ölüler rakam ya da istatistik değil, yaşamlar değişti." dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pek çok başlıkta NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

DK: Depremden sadece saatler sonrasında ABD afet yardım ve destek ekipleri harekete geçti. 200 kurtarma görevlisi ve 12 köpeğin yanı sıra özel ekipmanlarla birlikte Türkiye’deki deprem bölgesini ziyaret ettiniz. “Depremin yıkımını kelimelerle ifade etmek zor” dediniz ama, ilk gördüğünüzde aklınızdan neler geçti?

AB: Dün de ek 100 milyon dolarlık yardım açıkladım. Türkiye'nin ihtiyaçları nelerdir diye sorgulamak lazım. Bu bazıları için çadır, bazıları için gıda anlamına geliyor.

DK: 1999 depreminden sonra dönemin başkanı Bill Clinton en üst düzeyde dayanışma sergilemiş ve Türkiye'ye gelerek yaklaşık bir hafta kalmıştı. Biden'ın da önümüzdeki günlerde benzer bir dayanışma göstermesi mümkün mü? Biden Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor mu?

AB: Ben Biden'ın talimatı ile buradayım. Bize dayanışma göstermemiz için talimat verdi. Biden, hızla yardım yapılmasını istedi.

DK: Türkiye'ye F-16 satışları ne aşamada?

AB: Kongre üyelerimizin bazı endişeleri var. Kongre'nin endişelerinin etkin bir şekilde kaldırılması gerekiyor. Kongre'nin onayı olmadan Türkiye'ye F-16 satışı yapmamız mümkün değil.

DK: Peki Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin gerçekleşeceğini düşünüyor musunuz?

AB: Her iki ülkenin de NATO'ye üye olacağına inanıyorum. İki ülke hepimizin gübenliğini artıracak ve güçlü orduları var. Tabii Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri önemli.

Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz.

DK: ABD'nin YPG'ye silah yardımı hakkında ne diyeceksiniz?

AB: Biz Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin de bizim güvenlik endişelerimizi anlamasını bekliyoruz. DAEŞ'e karşı mücadelemiz bizim için çok önemli. Burada gerilimi artıracak dıurumlardan uzak durulması ve odağın DAEŞ ile mücadele olması hakkında çağrılarımızı yineledik.

DK: Deprem felaketi sonrası Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ilerlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

AB: Ege ve Akdeniz'deki anlaşmazlık çözülmeli. Hem Yunanistan hem Türkiye bizim müttefikimiz. Hem Yunanistan'ın hem İsrail'in hem Ermenistan'ın depremzedeler için omuz omuza mücadele ettiğini gördük. Türkiye'nin bu konuda somut adımlar attığını gördük. Her iki ülkenin de gerilimi azaltmak için ortak bir yol bulması gerekiyor. Ege'nin özellikle Doğu Akdeniz'de enerji akışının tam merkezinde olmak Türkiye'ye muazzam bir fayda sağlayacaktır.

Putin'in aklını başına alması lazım

DK: Ukrayna-Rusya savaşının birinci yıldönümü yaklaşıyor. Biden, Ukrayna'ya bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin, ekonomi konusunda çok büyük bir hesap hatası yapmadı. Ukrayna'da istediklerine ulaşamadı ama yaptırımlara rağmen hayatta kalmış gibi görünüyor.

AB: Putin, Ukrayna'yı haritadan silebileceği ve NATO'yu bölebileceğini düşündü. Ama başarılı olamadı. Kendi ülkesi için ise olumsuz sonuçlar oldu. Bir milyona yakın eğitimli Rus ülkeyi terk etti. İyi şirketler Rusya'yı terk etti. Teknoloji yaptırımları Rusya'nın kritik savunma alanlarında kendisini geliştiremeyeceği anlamına geliyor. Rusya için durum gün geçtikçe kötüleşecek. Rusya ile mücadeleye devam edeceğiz ve Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğiz. Putin'in aklını başına alması lazım."