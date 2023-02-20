'Seçim bence zamanında yapılacak' diyen meral Akşener: Üniversiteleri hemen açın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti. Onlara sarılıp teselli etti, ardından ölenler için yapılan duaya katıldı. Akşener, "Seçim bence zamanında yapılacak" dedi. Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesinin aile mahremiyetine aykırı olduğunu belirten Akşener, "İstanbul'da Finans Merkezi var, bomboş duran, derhal deprem bölgesinden gelen kardeşlerimizin yaşayacağı bir yer haline getirin" çağrısı yaptı.

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İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener bugün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından bir basın açıklaması yapan Akşener, seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili soru üzerine "Seçim bence zamanında (18 Haziran 2023) yapılacak" dedi.

Erdoğan'a çağrı: Acilen vazgeçin

Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi yönünde verilen kararın ardından üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine tepkisini sürdüren Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Derhal, derhal, derhal bu olmayacak karardan vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitim yapmalarının önünü açın" diye konuştu.

Yurt kararı aile mahremiyetine ters

Yurtlarda ailelerin barındırılmasının doğru olmadığını söyleyen Akşener, "Bizim aile mahremiyetimize 6 kişiyi 10 kişiyi yurt odasına sığdırmak doğru değil. Banyoları, tuvaletleri, mutfakları ortaktır. Böyle bir şey olamaz. Aileler yurtlarda kalamaz, kalamıyorlar zaten. İstanbul'da Finans Merkezi var, bomboş duran, derhal deprem bölgesinden gelen kardeşlerimizin yaşayacağı bir yer haline getirin" çağrısı yaptı.

Eğitime karşı bu alerji neden?

Akşener'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

- Üniversiteye karşı bu alerjinin sebebini anlayamadım. Özellikle vakıf ve özel üniversite diye bildiğimiz üniversitelere YÖK talimat verdi, asla yüz yüze eğitim olmayacak. Ne yapılmak istendiğini anlamak mümkün değil. Derhal, derhal, derhal bu olmayacak karardan vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitim yapmalarının önünü açın.

Saygısız nobran atanmış tavırlarından bıktık

- Zaten pandemi ile adam kayırması sebebiyle karşılaştığımız ekonomik durumu kötü olan çocukları kaybetti. Üniversitelerin eğitim sistemini ortadan kaldırarak başka bir kötülükle karşı karşıyayız. Bundan derhal vazgeçilmesini Sayın Erdoğan'a iletmek isterim. Bıktık seçilmişlerin karşısında atanmışların talimat vermesinden. Saygısız nobran atanmışların tavırlarından bıktık."