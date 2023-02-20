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Onur Bulut'tan Kayserispor'a ağır suçlama

Onur Bulut'tan Kayserispor'a ağır suçlama

Kayserispor'la sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a imza atan Onur'un transferi iki kulüp arasında kriz yarattı.

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Ara transfer döneminde Onur Bulut'un Beşiktaş'a imza atması, Kayserispor ile Siyah-Beyazlı kulüp arasında kriz yarattı. Milli futbolcu sosyal medya hesabından konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı, Kayserispor'un kendisini 'aldattığını' ifade etti.

İşte Onur Bulut'un açıklaması:

"Kayserispor ile sözleşmemi 3 yıl uzatmamın tek nedeni, transfer döneminden sonra 1 milyon euro çıkış maddesi ödenmesi halinde sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğinin Kayserispor tarafından bir "protokol" ile taahhüt edilmesidir."

"Serbest kalma maddesi kararlaştırılmıştı"

"Sözleşmede kararlaştırılan bedelin ödenmesi halinde serbest kalacağımın açık şekilde kararlaştırılmış olmasına rağmen, anlam veremediğim bir şekilde Kayserispor 3,5 M€ + KDV tutarında transfer bedeli talep etmiştir."

"Çıkış bedelinin ödenmesiyle ayrıldım"

"Sonrasında ise "çıkış bedeli" olarak Kayserispor ile yazılı olarak kararlaştırılan tutarın ödenmesiyle sözleşmemi tek taraflı feshederek yeni kulübüm Beşiktaş ile sözleşme imzalamış bulunmaktayım."

"Hangi imza gerçek, futbolcu tahmin edemez"

"Hiçbir sporcu, aynı anda ve aynı odada karşılıklı olarak imza edilen iki ayrı sözleşmeye imza atan yöneticilerden herhangi birinin, sözleşmelerin hangisine gerçek imza hangisine sahte veya "öylesine" imza attığını, buna tenezzül edebileceğini tahmin etmez."

"Suç duyurusunda bulunacağım"

"Kayserispor yöneticilerinin açıkça beni aldatmak ve mevcut sporcusu üzerinden haksız menfaat elde etmek üzerine planlanan bu eylemlerin hukuk önünde herhangi bir karşılığı olmayacağını temenni ederek, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımı belirtiyorum."

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