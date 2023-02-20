Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar yeni şehirlerin yapılacağı yerleri işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Yeni konutları zeminin kalitesine göre yapılacağını belirten Erdoğan, "Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Hatay'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı,

Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra AFAD İl Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Depremde kırılan 5 ayrı fay hattıyla yer kürede 7 metre yer değiştirme yaşandı. Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi.

Tüm ekiplerinizi harekete geçirdik

Deprem haberimizi aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik. Türkiye'nin 81 ilinden tüm kamu görevlilerini deprem bölgesine yönlendirdik.

271 bin kişi görev aldı

Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin kişi görev aldı. 12 binin üzerinde ağır iş makinesi arama faaliyetlerine katıldı. Konteyner sayısını 200 bine kadar çıkarabileceğiz

751 bin vatandaşımız çadırda barınıyor

Kızılay başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından mutfak, gıda ihtiyaçları karşılandı. 751 bin vatandaşımız çadırda, 24 bin vatandaşımız konteynerlar da barınmakta. Konteyner sayısını 200 bine çıkaracağız. Toplamda 1 milyon 684 bin vatandaşımız barınma ihtiyaçları giderilmiştir.

Karakter fukaraları çıkabiliyor

Depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları çıkabiliyor. Milletimiz asıl cezayı bunları vicdanlarında mahkum ederek vermektedir.

Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere

Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumu raporuna ulaşabilir.

İnşa edilecek konutlar

Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi.

Mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544 konutun inşasına başlanacak.

Yine Mart ayında Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşası gerçekleşecek.

Zemin kalitesine bakarak yapacağız

Şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. Yeni konutları zemin kalitesine bakarak yapacağız. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa yapmayacağız.

Şehir merkezleri ovalardan dağlara taşınacak

Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz.Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz.

11 ilde TOKİ ödememeleri 3 ay ertelendi

Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay erteledik