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Sinan Ateş'in cinayetinde 1 tutuklama daha yapıldı

Sinan Ateş'in cinayetinde 1 tutuklama daha yapıldı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. tutuklandı.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen A.A., savcılıkta ifade verdikten sonra çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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