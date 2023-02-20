CHP'nin seçim telaşı! "2 ayda vefat sayısını kesinleştirin" çağrısı

Millet acı içinde kendi derdine düşmüşken Millet İttifakı oy hesabına yaptı. CHP'li Erdoğan Toprak, seçim için çağrıda bulunurken 2 ayda vefat sayılarının kesinleştirilmesini istedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken Millet İttifakı seçim derdine düştü.

"Parmaklar boyansın"

Cumhuriyet gazetesine açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, depremzedelerin gittikleri ilden oy kullanmasını isterken parmak boyama işleminin de yeniden uygulanması çağrısında bulundu.

"İki ayda vefat sayısını kesinleştirin" çağrısı

Seçimlerin 18 Haziran'da olması durumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini 17-18 Nisan'da başlatılmasını isteyen CHP'li Toprak, gelecek bir iki ayda ise vefat sayılarının kesinleşmesi gerektiğini söyledi.

Toprak, "Afet bölgesinden başka illere göç eden seçmenlerin, bulundukları illerde asıl ikamet ettikleri ilin seçmeni olarak oy kullanmalarına hukuki zemin sağlanmalı, teşvik edilmelidir." dedi.

"Vekil sayısı düşecek"

Göç veren illerdeki vekil sayısının düşeceğini söyleyen Toprak, depremzedeler için seçimde yurtdışı seçmen modelinin uygulanmasının olabileceğini belirtti. Toprak, "Depremzede göçmen seçmenler, YSK'nin ilan edeceği seçmen kütükleriyle, seçimden iki hafta veya bir ay öncesinden itibaren bulundukları yerdeki il ve ilçe seçim kurulunun belirleyeceği merkezlerde kendi illeri için oy vermeye başlayabilir" ifadesinde bulundu.