Fuat Oktay Hatay'daki depremlere ilişkin son durumu aktardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD'da açıklamalarda bulundu.

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Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor:

28 ihbar yapıldı, 8 yaralı hastanelerimize sevk edildi. Her bir ihbarı değerlendirdikten sonra kamuoyuna yine açıklama yapacağız. Kandilli'nin bir denizlerin yükseleceğine dair uyarısı olmuştu, bu tamamen 2 saatlik bir prosedür olduğunu belirttiler. Bu her zaman uyguladıkları bir yöntem, şuanda bir riskin olmadığını gördükleri için bu uyarı kaldırılmıştır.

Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Henüz teyit edilen bir risk olmadığını gördük.

Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz.