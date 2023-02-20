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Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı

Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı

Gaziantep'te basın toplantısı düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te bilim insanlarıyla gerçekleştirilen "Deprem Bölgesi Fay Hatları ve Zemin Sıvılaşması" konulu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"(Deprem bölgesi) 1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı.

Yeni binalar radya temel üzerine tünel temeller inşa edilecek."

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