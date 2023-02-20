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Hatay Belediye Başkanı: Enkaz altında insanların olduğu ihbarları geliyor

Hatay Belediye Başkanı: Enkaz altında insanların olduğu ihbarları geliyor

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Yıkılan binaların olduğu ve enkaz altında insanların olduğu ihbarları geliyor." ifadelerini kullandı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 3 dakika sonra 20.07'de bu kez de Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Bölgede bazı binalar yıkılırken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Lütfü savaş canlı yayına bağlandı

Depremin ardından canlı yayında bölgedeki durumu aktaran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yıkım ihbarı ve enkaz altında kalan vatandaşların olduğuna yönelik ihbarlar geldiğini söyledi.

"İhbarlar geliyor"

Savaş, "6.4 büyüklüğündeki deprem bayağı sürdü. Samandağ'da ve Defne'nin belli mahallelerinde, Antakya'nın belli mahallerinde yıkılan binaların olduğu, bazı binaların altında insanlar olduğu ihbarı geliyor. AFAD ekibi ve bizim ekipler de gelen ihbarları değerlendiriyor. Daha önce zarar gören binaların yıkıldığı ihbarları geliyor." dedi.

"Enkazı bekleyen kişilerle ilgili bilgi gelmedi"

Savaş sözlerine şöyle devam etti: "Enkazların yanındaki bazı apartmanlar yıkıldı. Enkazları bekleyen kişilerle çok bilgi gelmedi. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarda yıkım haberleri, geldi. Bazı 2-3 katlı binaların yıkıldığı altında ailelerin kaldığı ihbarı geldi."

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