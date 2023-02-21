BIST 5.149
DOLAR 18,87
EURO 20,17
ALTIN 1.117,73
HABER /  GÜNCEL

Şener Eruygur öldü! Cumhuriyet Mitingleri'nin mimarıydı! Ergenekon'da tutuklanan ilk orgeneral

Şener Eruygur öldü! Cumhuriyet Mitingleri'nin mimarıydı! Ergenekon'da tutuklanan ilk orgeneral

JANDARMA eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Yener Eryugur 81 yaşında hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutuklanan ilk orgeneral olan Eruygur, Hurşit tolon'la kaldığı cezaevi koğuşunda merdivenlerden yuvarlanarak beyin kanaması geçirip hafızasını kaybetmişti.

Abone ol

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, emekliye ayrıldıktan sonra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan emekli Orgeneral Şener Eruygur 81 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mitingleri'nin mimarı

Cumhuriyet Mitingleri'nin mimarlarından birisi olarak gösterilen Şener Eruygur, Ergenekon soruşturmaları kapsamında emekli Orgeneral Hurşit Tolon’la birlikte tutuklanan ilk orgeneral olmuştu. Hurşit Tolon'la birlikte Kandıra Cezaevine konulan Eruygur, birlikte kaldıkları koğuşun merdivenlerinden düşerek beyin kanaması geçirmişti.

Cezaevi koğuşunda düşüp hafızasını kaybetti

Cezaevinde merdivenden düşüp beyin kanaması geçiren Eruygur, o günden buyana zaman mefhumunu, okuma yazma yetisini de kaybetmişti. Eruygur'un düşmediği, Hurşit Tolon'la kavga ettikleri sırada merdivenden düştüğü de iddia edilmişti. 

Selimiye Camisi'nde tören var

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre; Eruygur, bugün Selimiye Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Eruygur, 81 yaşındaydı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlar Akar ve Koca, Hatay'daki depreme toplantıda yakalandı
Bakanlar Akar ve Koca, Hatay'daki depreme toplantıda yakalandı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı
Hatay'da binadaki kediyi kurtarmaya çalışan ekip depreme yakalandı
Hatay'da binadaki kediyi kurtarmaya çalışan ekip depreme yakalandı
Depremde tarihi Hatay Valiliği binası yıkıldı! Deniz Zeyrek son halini paylaştı
Depremde tarihi Hatay Valiliği binası yıkıldı! Deniz Zeyrek son halini paylaştı
Prof. Dr. Naci Görür Hatay'dan sonra deprem olacak şehri açıkladı! Adana'da ve KKTC...
Prof. Dr. Naci Görür Hatay'dan sonra deprem olacak şehri açıkladı! Adana'da ve KKTC...
Haluk Levent'ten üst üste paylaşımlar: Çok bina gitti çok
Haluk Levent'ten üst üste paylaşımlar: Çok bina gitti çok
Hatay'da 6.4 ve 5,8 şiddetinde depremler oldu! Yıkılmayan binalar yıkıldı ölü ve yaralılar! Son dakika haberler
Hatay'da 6.4 ve 5,8 şiddetinde depremler oldu! Yıkılmayan binalar yıkıldı ölü ve yaralılar! Son dakika haberler
Hatay Belediye Başkanı: Enkaz altında insanların olduğu ihbarları geliyor
Hatay Belediye Başkanı: Enkaz altında insanların olduğu ihbarları geliyor
Fuat Oktay Hatay'daki depremlere ilişkin son durumu aktardı
Fuat Oktay Hatay'daki depremlere ilişkin son durumu aktardı
Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
Hatay'da 6.4 şiddetindeki deprem anı kamerada
Hatay'da 6.4 şiddetindeki deprem anı kamerada