Şener Eruygur öldü! Cumhuriyet Mitingleri'nin mimarıydı! Ergenekon'da tutuklanan ilk orgeneral
JANDARMA eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Yener Eryugur 81 yaşında hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutuklanan ilk orgeneral olan Eruygur, Hurşit tolon'la kaldığı cezaevi koğuşunda merdivenlerden yuvarlanarak beyin kanaması geçirip hafızasını kaybetmişti.Abone ol
Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, emekliye ayrıldıktan sonra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan emekli Orgeneral Şener Eruygur 81 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mitingleri'nin mimarı
Cumhuriyet Mitingleri'nin mimarlarından birisi olarak gösterilen Şener Eruygur, Ergenekon soruşturmaları kapsamında emekli Orgeneral Hurşit Tolon’la birlikte tutuklanan ilk orgeneral olmuştu. Hurşit Tolon'la birlikte Kandıra Cezaevine konulan Eruygur, birlikte kaldıkları koğuşun merdivenlerinden düşerek beyin kanaması geçirmişti.
Cezaevi koğuşunda düşüp hafızasını kaybetti
Cezaevinde merdivenden düşüp beyin kanaması geçiren Eruygur, o günden buyana zaman mefhumunu, okuma yazma yetisini de kaybetmişti. Eruygur'un düşmediği, Hurşit Tolon'la kavga ettikleri sırada merdivenden düştüğü de iddia edilmişti.
Selimiye Camisi'nde tören var
Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre; Eruygur, bugün Selimiye Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Eruygur, 81 yaşındaydı.