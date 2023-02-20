Depremde tarihi Hatay Valiliği binası yıkıldı! Deniz Zeyrek son halini paylaştı

HATAY merkezli 6.4 ve 5.8'lik iki deprem Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkamadığı binaları yerle bir etti. Son depremde Hatay alilik binası da yerle bir oldu...

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay Defne ilçesi merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesi merkezli 5.8 şiddetindeki iki depremle sarsıldı. Hasarlı binalar yıkıldı, enkaz altında kalan insanlar var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 işinin öldüğünü 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazeteci Deniz Zeyrek ise Hatay Valiliği binasının yıkıldığını duyurdu. Deniz Zeyrek, "Tarihi Hatay Valiliği binası… Bu sabah alttaki gibiydi. Ne yazık ki üçüncü büyük depreme dayanamadı." notuyla valilik binasının son halini paylaştı.