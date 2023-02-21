Kemal Kılıçdaroğlu'dndan "CHP'li belediyeleri araştırın! Depremde kusurları var mı?' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’daki CHP’li belediyelerin depremin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi. Kılıçdaroğlu'nun araştırın dediği iki CHP'li belediye başkanının ilçeleri Hatay depremiyle büyük yıkım yaşadı...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da, uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarındaki sorumluluklarının araştırılması için talimat verdiği bildirildi.

Heyetin başında Böke ve Torun var

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyet, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarına ilişkin sorumluluklarının araştıracak.

“Keşke araştırma yapsalar, biz buradayız”

Kılıçdaroğlu’nun “sorumluluklarını araştırın” dediği başkanlardan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, “Biz hiçbir yere kaçmıyoruz. Keşke araştırma yapsalar biz buradayız. Bana bu konuda bir bilgilendirme yapılmadı. Olabilir, genel başkanımız bunu isteyebilir. Yapılsın da. Ama yıkılan binaların hepsi eski, 30-40 yıllık binalar. Defne ilçe belediyesi 2014 yılında kuruldu. Ama burada bakarsanız hep eski binalar yıkılmış" dedi.

Kusurum varsa istifam istensin...

"Yeni binalarda da çatlamalar olmuştur ama deprem çok şiddetliydi" diyen İbrahim Güzel, "Benim bir kusurum, suçum var ise genel başkan istifamı ister. Kusurum varsa başım üstüne. Bir yandan da savcılık şimdi belediyelere yazılar gönderiyor. Yıkılan binalarla ilgili yapı denetiminden, mesul kişilere, müteahhitlere kadar bilgiler isteniyor. Biz de şimdi bunları hazırlıyoruz, savcılıklara teslim ediyoruz. Zaten kimlerin kusuru varsa da ortaya çıkacaktır.” diye konuştu.

Arsuz Belediye Başkanı: Bilgi gelmedi

Hatay’ın Arsuz ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Asaf Güven de, “Bana henüz iletilmiş resmi bir bilgilendirme yok” ifadesini kullandı. Güven, “Genel Merkez, bir çalışma yapıyorsa, eksik yönleri tespit etmek için yapıyordur. Varsa eksik yönler ortaya çıkar zaten. Biz de gerekeni yapıyoruz” dedi. Güven, “Bir kusurunuz olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu ise “Tarafıma bir bilgilendirme yapıldıktan sonra değerlendirebilirim” diyerek yanıtlamadı.