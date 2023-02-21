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Depremzedeler seçime nasıl bakıyor? Mahmut Övür "utana sıkıla sordum" dedi

Depremzedeler seçime nasıl bakıyor? Mahmut Övür "utana sıkıla sordum" dedi

Kahramanmaraş merkezli büyük iki depremde 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Sabah yazarı Mahmut Övür "Muhalefetin, seçimlerin yapılmayacağına ilişkin gerçek olmayan bir tartışma başlatması en başta acıyı yaşayan o insanların gönüllerini kırdı" dedi.

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Deprem felaketini yaşayan insanlarla konuştuğunu ve utanarak seçim tartışmalarını sorduğunu belirten Sabah yazarı Mahmut Övür her defasında sitem dolu bir cevap aldığını ifade etti ve şunları kaydetti:

'Seçim günü şaşıracaklar'

Deprem 11 şehir ve 15 milyon insanı etkilediği için zor da olsa seçim, açıklandığı gibi 14 Mayıs'ta veya en geç 18 Haziran'da yapılabilir. Altılı Masa'nın daha adayı ortada yok. Böyle bir halde muhalefetin, seçimlerin yapılmayacağına ilişkin gerçek olmayan bir tartışma başlatması en başta acıyı yaşayan o insanların gönüllerini kırdı. Bu gönül kırıklığını Gaziantep'ten Hatay'a uzanan hat boyunca çok sayıda deprem felaketini yaşayan insanla konuşunca gördüm. Onların acılarını paylaşmaya çalışırken, utana sıkıla bazılarına muhalefetin seçimle ilgili tartışmalarını sordum. Her defasında üzüntü içinde sitem dolu bir cevap aldım:

"İnsanlar can derdinde, onlar seçim derdinde. Ne diyeyim Allah bildiği gibi yapsın."

Hatay'da çadır ihtiyacı için AFAD merkezine gelen bir CHP'linin cevabı ise ders niteliğindeydi:

"Bu felaketi gördükten sonra seçim derdine düşenlerin farkındayız. Ama onlar hiçbir şeyin farkında değil ve o seçim günü geldiğinde şaşıracaklar..."

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