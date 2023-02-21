Katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Meksika’da kaçak göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 13 göçmen yaralandı.

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Meksika’da içerisinde en az 45 kaçak göçmenin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi. Kazada 17 göçmenin hayatını kaybettiği, 13 göçmenin ise yaralandığını aktarıldı.

Yetkililer, kazaya otobüse arkadan çarpan bir tırın sebep olduğunu açıklarken, kazanın ardından tırın olay yerinden kaçtığı bildirildi. Kazadan yara almadan kurtulan göçmenlerin ise yetkililere yakalanmamak için olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.