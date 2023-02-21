BIST 5.167
DOLAR 18,87
EURO 20,12
ALTIN 1.114,84
HABER /  GÜNCEL

Deprem sonrası e-devlet'ten evinin durumuna bakınca şok oldu! Verilen rapor nasıl yani dedirtti

Deprem sonrası e-devlet'ten evinin durumuna bakınca şok oldu! Verilen rapor nasıl yani dedirtti

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören binalarda yetkililer hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar da e-Devlet üzerinden binalarının hasar durumunu görebiliyor. Ancak Adıyaman'daki bir binanın sakinleri, binalarına 'az hasarlı' raporu verilmesinden yakındı. O binanın duvarları bile yok.

Abone ol

Ne duvarları kaldı ne de sağlam kolonu. Duvarları olmayan, odaların dışarı açıldığı binaya 'az hasarlı' raporu verildi, bina sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da harabeye dönen o binanın sakinleri evlerine eşyalarını almaya bile giremezken verilen bu rapora inanamadı.

Kolon ve kirişlerde çatlak ve yarıklar oluştu

Bina sakinleri depremden sonra evlerinden ayrılmış, e-Devlet'te 'az hasarlı' raporunu görünce geri dönmek istemişti. Ancak karşılarına çıkan manzarayla şoke oldular. Binada yıkılmayan duvar kalmadı. Odalar ise dışarı açılıyor. Kolon ve kirişlerin neredeyse tamamında çatlak ve yarıklar oluştu. Show Haber'e konuşan bina sakinleri binada yeniden inceleme yapılmasını istiyor.

Sorduğumuzda dendi ki 'Biz resimliyoruz....

Bina sakinlerinden biri "Az hasarlı dendi. Taşıyıcı kolonlarda değil de kirişlerde çatlak var. Bina içinde duvar yok. Gördüler, resimlediler ama binaya 'az hasarlı' dediler" diye konuştu. Yetkililere durumu sorduğun belirten bina sakini, "Sorduğumuzda dendi ki 'Biz resimliyoruz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karar verecek binanın hasar durumuna.'" ifadelerini kullandı.

Bir başka bina sakini ise "Buna nasıl 'az hasarlı' diyorlar, biz de şaştık" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun araştırın dediği isimlerden CHP'li Defne Belediye Başkanı'ndan açıklama
Kılıçdaroğlu'nun araştırın dediği isimlerden CHP'li Defne Belediye Başkanı'ndan açıklama
Kış desteğine başvuru yapın! Aranan şartlar belli oldu: Bakanlık 7.500 TL ödeme yapacak
Kış desteğine başvuru yapın! Aranan şartlar belli oldu: Bakanlık 7.500 TL ödeme yapacak
Depremzedeler seçime nasıl bakıyor? Mahmut Övür "utana sıkıla sordum" dedi
Depremzedeler seçime nasıl bakıyor? Mahmut Övür "utana sıkıla sordum" dedi
Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Okullar tatil edildi
Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Okullar tatil edildi
Japon afet uzmanı Moriwaki'den ürküten İstanbul depremi tahmini! Tarih verdi ilçeleri açıkladı
Japon afet uzmanı Moriwaki'den ürküten İstanbul depremi tahmini! Tarih verdi ilçeleri açıkladı
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi! Deprem illerinin vekil sayısı değişmeyecek
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi! Deprem illerinin vekil sayısı değişmeyecek
Katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti
Prof. Hasan Sözbilir'den Hatay depremi için çarpıcı yorum
Prof. Hasan Sözbilir'den Hatay depremi için çarpıcı yorum
TEM Otoyolu’nda korkunç olay! Seyir halindeki araçtan düşüp metrelerce sürüklendi
TEM Otoyolu’nda korkunç olay! Seyir halindeki araçtan düşüp metrelerce sürüklendi
Hatay'daki deprem sonrası flaş karar! Okullar tatil edildi
Hatay'daki deprem sonrası flaş karar! Okullar tatil edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "CHP'li belediyeleri araştırın! Depremde kusurları var mı?' talimatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "CHP'li belediyeleri araştırın! Depremde kusurları var mı?' talimatı
Şener Eruygur öldü! Cumhuriyet Mitingleri'nin mimarıydı! Ergenekon'da tutuklanan ilk orgeneral
Şener Eruygur öldü! Cumhuriyet Mitingleri'nin mimarıydı! Ergenekon'da tutuklanan ilk orgeneral