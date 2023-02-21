Fehmi Koru'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin Hatay gezisiyle ilgili olay yazı!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli dün Hatay'ı ziyaret etti. O ziyaretin ardından Hatay'da 6.4 ve 5.8'lik iki büyük deprem meydana geldi. Naci Görür başta olmak üzere deprem uzmanlarının Hatay'daki depremi önceden haber verdiğini hatırlatan Fehmi Koru, "Cumhurbaşkanı ile iktidar ortağı partinin liderinin gittiği ilde aynı gün deprem oldu; bunun anlamı gözden kaçmamalı" dedi.

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Hatay'da dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 şiddetinde iki deprem oldu. Hasarlı binalar yıkıldı, çok sayıda can kaybı ve yaralı var. Fehmi Koru, dün Hatay'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin birlikte ziyaret ettiğini hatırlatarak, herkesin gözünden kaçan o detayı yazdı: "Ya o deprem Erdoğan ve Bahçeli enkazları incelerken olsaydı ne olurdu?.." İşte Fehmi Koru'nun yazısından bazı satır başları...

İstanbul depremine hazır olmadığımız belli

İstanbul’da beklenen büyük deprem olduğunda -inşallah olmaz- meydana gelecek felaketin çapı şimdi maruz kalınanların çok daha ötesinde olabilecek.

Hazır mıyız?

Olmadığımız şimdilerde yaşananlardan belli.

Erdoğan ve Bahçeli'nin gittiği gün deprem vurdu

Dün, yani akşam saatlerinde Hatay’ın yeniden depremle sarsıldığı gün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte o ilimizdeydi.

Tekrar ediyorum: İki liderin orada olduğu gün deprem Hatay’ı bir kez daha vurdu.

Erdoğan'ın gezisini planlayanlar bilmiyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezisini planlayanlar uzman hocaların Hatay’la ilgili öngörülerinden haberdar değiller miydi acaba?

Yoksa kentin deprem tehlikesine açık olduğu bilindiği halde mi gezi planlandı?

İki ihtimal de ülkem adına beni rahatsız ediyor.

Ya iki lider enkaz başında iken olsaydı

Yeni sarsıntı akşam saatinde değil de iki liderin Hatay’da enkazları yerinde izledikleri sırada yaşanabilirdi pekala.

Ne büyük bir gaflet.

Umursamazlık dışında bu gafleti açıklayabileceğim bir sebep göremiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli depreme böyle yakalandı...

O gezi tüy dikmek oldu

Kusura bakılmasın ama, Erdoğan-Bahçeli gezisinin olduğu gün Hatay’da 6.4 şiddetinde bir deprem yaşanması, 15 gün önce meydana gelen deprem sonrasında tanık olunan ve etkilerini halen sürdüren hazırlıksızlık manzaraları üzerine tüy dikmek anlamına geliyor.

Devletin her düzeydeki temsilcilerinin gözümdeki değerlerini biraz daha azaltacak bir durum bu.