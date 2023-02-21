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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın deprem sonrası verdiği talimat pes dedirtti!

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın deprem sonrası verdiği talimat pes dedirtti!

Kardeşlerinden birini özel kalem müdürü, diğerini belediyenin Fen İşlerinde saha şefi yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında vatandaşlar, depremde felaketi yaşayan şehirlere yardıma koştu. Her iki binadan birinin yıkıldığı Hatay'ın Antakya İlçesinde ise tam anlamıyla bir skandala imza atıldı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.

Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent apartmanına gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girip çanta aldı.

İtfaiye ekiplerinin merdivenle binaya girdiği gören arama-kurtarma gönüllüsü bir vatandaş, canlı birinin kurtarılacağını düşünerek cep telefonuyla kayıt yaptı. Ancak ekiplerin başka bir şey aradığı ortaya çıktı.  Levent apartmanının 5'nci katından alınan çanta, kendilerini sokakta bekleyen kişiye teslim edildi.

Yaşananları an be an kaydeden arama-kurtarma gönüllüsü vatandaş, "Antakya Akevler Mahallesi Levent apartmanı no:14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde. Hatay Büyükşehir Belediyesine ait resmi araçla itfaiye ekipleri bir binaya çıktı. Üst katta canlı aradıklarını değil de başka bişey aradıklarını düşünüyoruz. Bunlar burada ne arıyor, ne iş yapıyorlar.Burası bir belediye yetkilisinin ailesine ait olduğu söylendi. 5'nci katta iki itfaiye eri arama-kurtarma yapmak yerine bakın bir çanta aldılar.Daha sonra da görevliler yerde bekleyen kişiye bir çanta verdiler.Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi. 



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