Hatay'da büyük panik! Son dakika 6.4 ve 5,8 şiddetinde deprem oldu binalar yıkıldı! Ölü ve yaralılar var

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin en büyük hasar verdiği illerden olan Hatay yeni depremlerle sarsıldı. Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetinde iki deprem oldu. Hasarlı binalar yıkıldı, acı haber geldi. İşte dakika dakika Hatay depremindeki son dakika gelişmeler...

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Hatay dün akşam saatlerinde çok fena sallandı. Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent ardından 5.8 şiddetinde bir depremle daha sallandı. Deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkıldığı ve bazı kişilerin enkaz altında kaldığı bildirildi. Gelen son bilgiye göre 6 kişi hayatını kaybetti. İşte Hatay'dan son dakika haberler...

07.55 Tahliye seferleri devam ediyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Havalimanı'nda tahliye uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

07.30 İskenderun'da daha önce boşaltılan bina çöktü

Bu arada, Şehit Polis Abdullah Sinan Şirinoğlu Caddesi’nde bulunan 3 katlı boş bina deprem nedeniyle çöktü.

06.46 Binadan eşya taşıyan 3 kişi hayatını kaybetti

Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Hasarlı binadan eşya taşıyan nakliye firması çalışanı 3 kişi enkaz altında kaldı. Ekipler, 2'si Türk biri Suriye uyruklu 3 çalışanın cansız bedenlerine ulaştı.

06.30 Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Koca “Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız, yeni iki depremden sonra, tedbiren, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir. ”dedi.

06.15 ABD'den destek mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirterek, ABD'nin bu kapsamda desteklerinin devam edeceğini söyledi.

06.00 AFAD'dan açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

05.30 Eğitime ara verildi

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

01.30 Bakandan açıklama

Bakan Vahit Kirişci "İlk tespitlerimize göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor." dedi.

01.15 Hatay Üniversitesi tedbir amaçlı boşaltılıyor

Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi, 6.4’lük depremin ardından tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

01.00 İskenderun Devlet Hastanesi boşaltılıyor

Hatay'da peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar tahliye edilmeye başlandı.