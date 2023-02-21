BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye açıklaması! "Ek destek sağlamaya hazırız"

BM Genel Sekreteri Guterres Hatay'da meydana gelen depremlerle ilgili yaptığı açıklamada "Bölgedeki BM ekipleri durumu değerlendiriyor. İhtiyaç duyulması halinde ek destek sağlamaya hazırız" dedi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bölgedeki BM ekipleri durumu değerlendiriyor. İhtiyaç duyulması halinde ek destek sağlamaya hazırız" dedi.

Yardıma hazırız mesajı



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Guterres, Suriye'de de hissedilen ve büyük paniğe neden olan depremin ardından, "Duygu ve düşüncelerim, bölgede bu akşam meydana gelen yeni depremlerle karşı karşıya kalan Türk ve Suriye halkıyla. Bölgedeki BM ekipleri durumu değerlendiriyor. İhtiyaç duyulması halinde ek destek sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.