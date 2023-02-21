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8 aylık hamile kadının feci ölümü! Bebeği ise...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
8 aylık hamile kadının feci ölümü! Bebeği ise...

 KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 8 aylık hamile kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

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Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Aynur Çetin'e çarptı. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Çetin, çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı.

Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Anne karnındaki bebeğin sezaryen ile alınarak hayatta kalması sağlanırken, anne Aynur Çetin ise yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası araç sürücüsü Murat K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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