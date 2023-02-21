BIST 5.204
DOLAR 18,87
EURO 20,09
ALTIN 1.112,44
HABER /  EKONOMİ

SGK duyurdu: O ilde de kolaylıklar geçerli olacak

SGK duyurdu: O ilde de kolaylıklar geçerli olacak

Elazığ'da da depremlerden etkilenen diğer 10 ilde uygulanan sosyal güvenlikle ilgili işlemlerdeki kolaylıklar geçerli olacak.

Abone ol

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için "mücbir sebep hali" ilan edilmiş ve bu illerdeki vatandaşlara sosyal güvenlikle ilgili işlemlerde bazı kolaylıklar getirilmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), depremlerden etkilenen Elazığ'ın da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 6 Şubat-31 Temmuz tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alındığını hatırlattı.

SGK'nin açıklamasında, "Söz konusu karara göre, www.sgk.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yer alan 9 Şubat 2023 tarihli 'Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru'da belirtilen açıklamalar Elazığ ili bakımından da geçerli olacaktır." bilgisine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
6.4'lük depremden sonra Defne Belediye Başkanı isyan etti: Bittik anlayın artık!
6.4'lük depremden sonra Defne Belediye Başkanı isyan etti: Bittik anlayın artık!
Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
Gökhan Zan acı haberi duyurdu! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut hayatını kaybetti
Gökhan Zan acı haberi duyurdu! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut hayatını kaybetti
ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?
ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?
8 aylık hamile kadının feci ölümü! Bebeği ise...
8 aylık hamile kadının feci ölümü! Bebeği ise...
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Umre için biriktirdiği parasını bağışlayan Mehmet Amca'nın ardından aynı ilçede bir büyük fedakarlık daha
Umre için biriktirdiği parasını bağışlayan Mehmet Amca'nın ardından aynı ilçede bir büyük fedakarlık daha
D-100 karayolunda zincirleme kaza! İETT otobüsü dahil 9 araç birbirine girdi
D-100 karayolunda zincirleme kaza! İETT otobüsü dahil 9 araç birbirine girdi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye açıklaması! "Ek destek sağlamaya hazırız"
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye açıklaması! "Ek destek sağlamaya hazırız"
Sivas'ta deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Sivas'ta deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın deprem sonrası verdiği talimat pes dedirtti!
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın deprem sonrası verdiği talimat pes dedirtti!
Hatay'da büyük panik! Son dakika 6.4 ve 5,8 şiddetinde deprem oldu binalar yıkıldı! Ölü ve yaralılar var
Hatay'da büyük panik! Son dakika 6.4 ve 5,8 şiddetinde deprem oldu binalar yıkıldı! Ölü ve yaralılar var