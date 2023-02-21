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Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı defter tutuyoruz sözleriyle vurdu: Beceriksizler

Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı defter tutuyoruz sözleriyle vurdu: Beceriksizler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da dün akşam meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Hükümete sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu "Yardımları halka ulaştırın!" çağrısında bulundu.

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Hatay'da dün akşam meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki depremler sonrası kullandığı 'defter tutuyoruz' sözlerini hatırlatan CHP lideri, hükümete sert sözlerle yüklendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki depremlerin ilk günlerinde yaptığı açıklamada “Devlet ve millet el ele vermiş, bu tarihî felaketin üstesinden gelmeye çalışırken, yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün, onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde, şu anda tutuğumuz defteri de açacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

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