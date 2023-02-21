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Torunlarını ve çocuklarını kaybeden Hatice Teyze enkaz altında kalan hatıralarını arıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Torunlarını ve çocuklarını kaybeden Hatice Teyze enkaz altında kalan hatıralarını arıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan binada çocuklarını ve torunlarını kaybeden Hatice Teyze, geriye enkaz altında kalan hatıralarını arıyor.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 16 gün geçti. Onikişubat Mahallesi’ndeki binada çocuğu ve torunlarıyla birlikte oturan Hatice Teyze, hem çocuklarını hem de torunlarını kaybetti.

Depremin olduğu gün evde olmadığını belirten Hatice Teyze ve eşi, enkaz altında kalan eşyaların arasından çocukları ve torunlarında dair birkaç hatıra arıyor.

Gözyaşları içinde çocukları ve torunlarına dair birkaç eşya arayan Hatice Teyze, “Hastaların kimliğine bir bakın dedim. Burada ben ve benim oğlum oturuyordu. Ben o gün evde yoktum, torunlarım buradaydı. Eşyalarından bir şey bulabilir miyiz arıyoruz. Eşyalarından hiçbir şey çıkmadı” dedi.

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