Hatay'da depremde çöken lüks bina ile ilgili korkunç gerçek! Deprem sabahı kaçmış

HATAY’da depremde çöken lüks bina ile ilgili iddia dehşete düşürdü. Binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer, "Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış” dedi.

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Hatay’da deprem sırasında çökme meydana gelen bir binada, zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görüldü. Enkaza dönüşen binada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Müteahhit deprem sabahı kaçmış



Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer, “Kuzenim 15 gündür enkaz altında maalesef ulaşamadık. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, bırakamayız. A ve B bloklarının zemin katında sıkıntı var, muhtemelen kolon kesme olabilir. Alt kata havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış” dedi.