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Depremde kızını ve torununu kaybetti deprem anını anlattı: Ev yatıyor kalkıyor

Depremde kızını ve torununu kaybetti deprem anını anlattı: Ev yatıyor kalkıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde kızı ve torununu kaybeden 73 yaşındaki Arif Erzurumlu, deprem anını anlatarak, “Birçok deprem gördüm ama böyle depremi ilk defa yaşadım” dedi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde birçok kişi hayatını kaybederken, kentte bulunan yapıların büyük bir kısmı da kullanılamaz hale geldi.

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan ve depremde kızı ile torununu kaybeden 73 yaşındaki depremzede Arif Erzurumlu, daha önce çok deprem gördüğünü ama böyle bir depremle ilk defa karşılaştığını söyleyerek, deprem anlarını anlattı.

Daha önce böyle bir deprem görülmediğini söyleyen Erzurumlu, ‘‘Ev yatıyor kalkıyor yüksek şiddetli bir depremdi. Bu görülmemiş bir deprem. Evde o dolaplar darmadağın oldu’’ dedi. Kayabaşı Mahallesinde yaşayan Arif Erzurumlu, ‘‘Birinci depremde Allah, Allah Muhammedin Ya Allah diyerek kendimizi korumaya çalıştı. Dışarıya çıktık, ikinci sefer bir deprem daha oldu. Oğlum, eşim birbirimize sarıldık, öleceksek hep beraber ölelim dedik. Daha sonra kızımın evine doğru gittik. Oraya gelince benim eşim ‘yavrularım yavrularım gitmiş’ diye ses duydum. Onlarda apartmanda oturuyorlardı. İkisini çıkarttık, ikisi öldü. Kızım ve bir torunum öldü. Birinin evinde bir odada 50 kişi üst üste yattık. Daha sonra arabalarda yattık. Isınan çıkıyor arabadan üşüyünce geri girdi. Mahallemden ayrılmadım. Kardeşlerim binevler tarafında oturuyor bana da gel dediler ama gitmedim mahallemden. Ara ara artçı depremler oluyor. Çadır alacam çünkü oturduğum yerde yine sabah oldu deprem güp güp sesler geliyor’’ dedi.

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