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Depremzede aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Depremzede aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Araçtaki ailenin deprem sonrası Bursa'ya gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre deprem nedeniyle Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden Bursa’daki yakınlarının yanına gitmek için yola çıkan aile, sürücü F.Ö.’nün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje takla atarak durabildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi ise Nevşehir ve Kırşehir’deki hastanelere sevk edildi. Polis ve jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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